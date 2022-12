Sapori e capolavori: aspettando il Natale con le dimore amiche del Veneto

Venerdì 16 dicembre a Villa Valmarana ai Nani di Vicenza, affrescata da Gianbattista e Giandomenico Tiepolo, si organizzano una visita di Palazzina e Foresteria e una degustazione per augurare buone feste a tutti coloro che amano i capolavori del rococò, i sapori antichi e l’arte di fare bene.



Insieme all’enologo dell’Abbazia di Praglia Emanuele Lunardi, a Carolina Valmarana, comproprietaria della villa, e a Federica Pilastro, storica della tecnica dell’affresco, si potranno degustare i vini dei monaci dell’Abbazia di Praglia, accompagnati dai prodotti dell’azienda agricola di Villa Feriani, del territorio delle Dimore Amiche del Veneto.



La memoria di un interesse peculiare dei monaci dell’Abbazia di Praglia per vigne e vini è custodita in documenti antichi di quasi mille anni, e ancora oggi è radice di un prodotto di qualità, che al contempo racconta una storia di vita. Nella loro cantina si respira questa storia, in cui l’antica arte del fare bene le cose s’incontra con esigenze e tecniche nuove. In abbazia oggi si coltivano circa 10 ettari di vigneto interamente a denominazione di origine controllata. I vini che si degusteranno saranno: Domnus Abbas (spumante di qualità metodo classico extra brut), Domnus Abbas Nature (ambedue Chardonnay 33%, Garganega 33%, Raboso Piave 33%), Emeritus (spumante metodo classico di qualità extra brut Raboso Piave 100%) e il passito Claustrum (Colli Euganei Fior d’arancio DOCG Moscato giallo 100%).



I prodotti della terra che il nostro territorio ci offre sono da sempre un valore assoluto per le Dimore Amiche del Veneto, le cui aziende agricole coltivano la terra e allevano gli animali seguendo l’equilibrio naturale e la stagionalità, essenziali per la realizzare prodotti genuini, senza conservanti e additivi chimici. In questa occasione gli ospiti avranno l’occasione di assaggiare la soppressa, i prodotti sott’olio, la focaccia bianca e i biscotti fatti in casa di Villa Feriani.



Venerdì 16 dicembre a Villa Valmarana ai Nani l’evento inizierà alle 18.30 e durerà circa un’ora e mezza. Vedrà la partecipazione dei proprietari delle sei Dimore Amiche del Veneto, gruppo d'eccellenza di Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane. Si prevede la divisione del pubblico in due gruppi. Il costo a persona per partecipare all’evento, degustazioni e visite comprese, è di 25 euro (pagamento al momento della prenotazione al link www.villavalmarana.com/it/degustazione).



Venerdì 16 dicembre ore 18.30



Email: info@villavalmarana.com