Sapori di Scozia a Marostica: musica, artigianato, enogastronomia

A Taste of Scotland Tour fa tappa a Marostica (VI) in occasione della manifestazione Regioni d'Europa / Mercato Internazionale dal 5 all' 8 maggio 2022.

Espositori da tutta Europa e ospiti internazionali per una manifestazione che coniuga artigianato ed enogastronomia con le migliori eccellenze!

Al nostro stand troverete birra, confezioni regalo, whisky, shortbread, lambswool , borse e articoli in harris tweed. Tutto accompagnato dalla musica delle cornamuse!

In Piazza degli Scacchi dalle ore 9:00 a mezzanotte