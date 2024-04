Sapori Berici, a Lonigo: grande stand gastronomico con piatti della tradizione

Indirizzo non disponibile

SAPORI BERICI: 2° Salone del Tai Rosso dei Berici e della Sopressa De.Co. di Lonigo si svolge al Parco Ippodromo di Lonigo (VI), da Venerdì 5 a Domenica 7 Aprile 2024. Festa del Tai Rosso dei Berici e della Sopressa, con vasta area gastronomica, piatti tradizionali nel cuore del Parco Ippodromo.

Programma

Durante il Salone: Cantine e produttori agroalimentari presenteranno i loro prodotti in un Padiglione Coperto dedicato, con aree di presentazione, degustazione e un'ampia zona ristorazione che mette in mostra le tradizioni culinarie dei Colli Berici, con abbinamenti tra il Tai Rosso dei Berici e la Sopressa De.Co. di Lonigo.

Ogni Giornata (10:00 - 22:00): Percorsi di degustazione a pagamento per il pubblico, che potrà assaggiare le specialità offerte e acquistare vini e prodotti tramite coupon.

Sabato (11:30 - 13:30): Masterclass focalizzata sulle cantine e sui produttori agroalimentari, volti a creare partnership commerciali con le aziende di ristorazione.

Servizio Ristorazione: Attivo dal venerdì dalle 18:00 alle 24:00, proporrà i sapori autentici dei Colli Berici, piatti preparati con ingredienti freschi e genuini provenienti direttamente dal territorio! Dal musetto De.Co ai gargati al consiero, dalla trippa alla veneta al baccalà.

SAPORI BERICI sarà anche una grande festa ricca di musica, taverne, cibi e intrattenimento, curata da CSC Leoniceno in collaborazione con Locandieri Leoniceni.