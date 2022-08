Sanlevigo live al Porto Burci

I Sanlevigo sono una band alternative rock romana nata nel 2017.

Autori della colonna sonora dei cortometraggi "Agnes"(2018) e "Corona" (2020) diretti dal regista Raffaele Grasso, nel 2019 pubblicano l’EP Doppelganger basato sui disturbi dissociativi della psiche. Il 3 dicembre 2021 pubblicano tramite Artist First il loro album d’esordio Un giorno all’alba anticipato dai tre singoli "Nei panni sporchi di Venere", "Mille fiori" e "Un’insurrezione".

Alla realizzazione e alla promozione dell’album prendono parte numerosi collaboratori, tra cui Fabio Grande (rec & mix), Giovanni Versari (master), Claudia Pajewski (copertine), Crooner Films (videoclip), Purr Press (ufficio stampa) e Seitutto Press (PR Digitale). Il disco riceve numerose critiche positive da diverse webzine del settore come ExitWell, Rockit, TuttoRock, Indieoteque e molti altri.

È da poco uscito il loro ultimo singolo "L'evasione, il ritorno" in collaborazione con Daniele Montesi (The Suckerz) e da fine marzo sono in tour per tutta Italia nei club e festival.

Membri:

-Matteo Lambertucci voce,chitarra elettrica, chitarra acustica

-Emanuele Campanella chitarra elettrica

-Lorenzo Imperi basso

-Mattia Leoni batteria

Il concerto è in programma il 2 settembre 2022 alle ore 21 al circolo Porto Burci.

Ingresso gratuito. La consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa).

Apertura bar 19:00.