L'idolo dei giovani, Sangiovanni in concerto ad Asiago

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, è la nuova popstar della musica italiana. È l'idolo delle nuove generazioni. Il giovane cantante vicentino Sangiovanni il 7 agosto (ore 21) sarà in concerto ad Asiago in piazza per una tappa del nuovo tour estivo, e si prevede già un veloce tutto esaurito.

E' il primo nome della manifestazione Asiago live, la rassegna di musica e spettacolo firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago.

Il tour estivo di Sangiovanni arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte le date di maggio nei superclub e sarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico in uscita venerdì 8 aprile. CADERE VOLARE (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.



È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni - Malibu e Lady - sono nella top5 assoluta di creazioni dell'anno.

In questi giorni ha fatto parlare il suo cambio di look, ha sorpreso i fan con un taglio di capelli cortissimo e rasato. Un nuovo corso inaugurato con la copertina del singolo appena uscito "Cielo Dammi La Luna" dove Sangiovanni è ritratto a petto nudo, con gli occhi chiusi e il nuovo taglio di capelli con uno sfondo di cielo e luna.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo giovane artista nell’ambito della nostra consolidata manifestazione – spiega l’assessore al turismo del Comune di Asiago Nicola Lobbia – La scelta di orientare la programmazione verso un pubblico giovanile risponde all’esigenza di coinvolgere le nuove generazioni che hanno voglia di ritornare alla musica live, al contatto e a fare festa insieme in piazza. Sangiovanni è sicuramente un esempio di successo, un talento, fra l’altro della nostra terra, viste le sue origini vicentine”.

Il cartellone di Asiago Live, ormai un appuntamento consolidato dell’estate, riserverà altre sorprese che abbracceranno, come da tradizione, diversi generi musicali. A breve il programma completo che interesserà i giorni che precedono Ferragosto.

Prevendite: biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 15.00 di martedì 29 marzo on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti

Pit Area € 40+diritto di prevendita

Posto Unico in piedi € 30+diritto di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi: - tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com