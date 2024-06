Indirizzo non disponibile

San Vito in Festa dal 13 al 16 giugno 2024: un evento ricco di musica, buon cibo e tanto divertimento per tutti. A San Vito splendida località di Bassano del Grappa un weekend dove ballare su una pista in marmo liscia e stand gastronomico aperto ogni sera.

Programma

Giovedì 13 Giugno: Super serata country con DJ Nike Luca e Alex. Unisciti a noi per una serata vibrante con musica country e un'atmosfera entusiasmante.

Venerdì 14 Giugno: Serata Bonfanti 3.0 con musica pop internazionale degli anni '80 e '90. Rivivi i classici di quel decennio indimenticabile.

Sabato 15 Giugno: Partita Italia – Albania, ore 21.00 proiezione su maxi schermo. Per tifare la nazionale in compagnia e a goderti la partita su un grande schermo. Stand gastronomico aperto.

Domenica 16 Giugno: Serata rock con musica americana e inglese degli anni '70, '80 e '90. Preparati a ballare e a cantare sulle note dei più grandi successi rock.

Stand Gastronomico. Ogni sera, un ricco stand gastronomico sarà a disposizione per deliziare i palati con specialità locali e non solo.