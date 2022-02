San Valentino: escursione tra luna e stelle con astrofilo

Prezzo non disponibile

Escursione tra luna e stelle al Forte Campolongo.

Un percorso veramente piacevole che porterà a camminare sul bordo orientale della Val d’Astico, reso ancor più unico in presenza di neve.

Nei pressi del Forte Campolongo il paesaggio si aprirà verso ovest fino a scorgere le Piccole Dolomiti, il Pasubio e la Catena delle 3 Croci.

Si visiterà la struttura del forte risalente alla 1^ Guerra mondiale, sapientemente recuperata dall’Ecomuseo della Grande Guerra. In corrispondenza del Forte Campolongo si fa una breve pausa per assaporare la tranquillità e la bellezza del luogo ancor più suggestive alle luci della luna e la visione delle stelle.

Durante l'itinerario Vittorio Poli illustrerà il paesaggio, il cielo e le stelle visibili.

SAN VALENTINO TRA LUNA E STELLE SERALE con l'astrofilo

12 febbraio 2022 - Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 17:00 presso il Rifugio Campolongo

https://goo.gl/maps/aBh2QQfTdi4Aa3BWA

DURATA ESCURSIONE: 3 ore

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi



NON USEREMO LE CIASPOLE ma ci sarà la necessità di una BUONA CALZATURA da MONTAGNA CON SOLETTA SCOLPITA ANTISCIVOLO. Si consigliano bastoncini da trekking.

utte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2. ?? n° limitato di posti ??