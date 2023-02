San Valentino con gli alpaca. Cerchi un’idea originale per San Valentino? Vuoi stupire la/il tua/tuo partner con un’esperienza unica?

Passeggiata romantica di coppia con gli alpaca e aperitivo gourmet al tramonto nel pascolo.

Il Team di Aealpaca e Silpaca insieme per farvi vivere un pomeriggio all’insegna del romanticismo, un’esperienza unica nel suo genere che unisce: dolcezza, benessere, morbidezza (quella ce la mettono gli alpaca), gusto e amore.

14 febbraio 2023 dalle 15.30 - 18.30

Fattoria Aealpaca, via Costigiola 123 - Monteviale

Durata passeggiata con alpaca: 2h - 6km circa

Aperitivo gourmet nel recinto degli alpaca, al calar del sole.

Ad ogni coppia verrà affidato un alpaca per tutta la durata della passeggiata. Non è possibile portare cani durante l’evento.



Quota: 120€ a coppia. La quota comprende uno sconto del 10€ per la cena di San Valentino presso Trattoria Baruffato, passeggiata con alpaca accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica, due calici di vino, vassoio aperitivo e postazione picnic nel pascolo degli alpaca.