Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle 15.30 alle 22.00

San Valentino: ciaspolata serale e cena in rifugio con Lorenzo di Masterchef 5

Ciaspolata di San Valentino, ma assolutamente aperta a tutti

Cena: in Baita a 2000 metri.

Escursione: difficoltà MEDIA - dislivello positivo 450 m circa

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha possibilità di noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua, thermos con bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve. PILA o LAMPADA FRONTALE.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè (caldi), calzini di ricambio.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del versamento della caparra di 15€/persona.

COSTO:

Il costo totale dell’escursione di San Valentino (servizio guida + cena) è di 75€ a persona.

Ragazzi sotto i 16 anni: non consigliato.

Ciaspole + bastoncini possibilità di noleggio, tramite prenotazione, fino ad esaurimento scorte costo 10€.

Per info o adesioni potete utilizzare il seguente canale: 3333909203 WhatsApp

Prenota al linkhttps://www.naturalmentemichele.it/eventi/san-valentino-ciaspolata-serale-e-cena-in-rifugio/

LE GUIDE:

- MICHELE BOSCOLO PONTIN - NATURALMENTE MICHELE

International Mountain Leader

Guida Ambientale Escursionistica

Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

- GIULIO NICETTO

International Mountain Leader

Guida Ambientale Escursionistica