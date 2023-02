San Valentino: ciaspolata al lume di candela e cena al Baito Erio

La calda e naturale luce delle lanterne fa strada tra la neve e le stelle. Un’atmosfera incantata che ci farà da cornice per una romantica escursione in notturna. Sarà il paesaggio ad ispirare i racconti delle guide. Uno sguardo alle montagne per scoprire amori di confine: leggendari, autentici, cimbri. Uno sguardo alle trasognanti costellazioni per perdersi tra le mitologiche vicende di amori proibiti. Uno sguardo al bosco per stupirsi degli amori selvatici di piante ed animali di montagna. Qui dove il tempo sembra essersi fermato e tutto ciò che conta è il momento presente, concedetevi di De-siderare ovvero, osservare il cielo ed affidare ad esso i pensieri più intimi e profondi. Concedetevi di lasciarvi incantare dalla magia dell’alta montagna. Ciaspolando attraverso i boschi e i pascoli avvolti da questa magica atmosfera serale arriviamo al baito Erio. Qui ci attende il calore e la melodia del fuoco acceso ed un’ottima cena.

Il menù tipico per la serata al Baito Erio prevede:

zuppa del montanaro

tagliere di salumi e formaggi vari dell’Altopiano di Asiago con contorni, dolce e caffè, acqua e vino inclusi.

Al termine della cena si rientra per un semplice percorso al punto di partenza.

La prenotazione è obbligatoria.

Indicare eventuali allergie/intolleranze al momento della prenotazione.

Nel caso in cui non ci sia sufficiente neve per ciaspolare si procederà a piedi senza ausilio di ciaspole.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 17:00 ALLE 21:00

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 50€ a persona per l’escursione guidata con lanterna, noleggio ciaspole e cena, 30€ per i ragazzi con meno di 15 anni.

RITROVO: alle ore 17.00 di fronte alla PRO LOCO MEZZASELVA - Piazza Cimbri, 21, Mezzaselva VI -

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Evento di Pro Loco Mezzaselva e Asiago Guide

Biglietti www.asiagoguide.com/prodotto/mar-14-febbraio-2023-dalle-17-00san-valentino-a-lume-di-candela-al-baito-erio

