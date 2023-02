San Valentino: cena da Volpara Malga Verde

Prezzo non disponibile

La cena di San Valentino per noi italiani è un momento speciale. ed è proprio per questo che, anche se si festeggia, si punta sempre su una buona cena in compagnia della persona amata.

Avvolto dai colori delle chiome degli alberi, il Volpara Malga Verde ha arricchito il suo menu con i piatti di stagione, piatti che si possono combinare fra loro in pranzi e cene invitanti e tutt’altro che costosi. Si possono gustare antipasti (come polentina calda ai funghi chiodini, speck del Tirolo con insalata di mele, bresaola con carciofi marinati), primi come il risotto al radicchio di Treviso e le tagliatelle alla lepre, due secondi (coscia di maiale alla birra e spalla di vitello allo spiedo, ad esempio) con contorno di verdure cotte e crude, sorbetto, dessert, bevande e caffè.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 20:00

Ristorante Volpara Malga Verde a Mussolente Vi

San Valentino 2023 - Cena al lume di Candela con Musiche di Sottofondo

Polentina con gli Schie in bianco

Insalatina di piovra brasata alla mediterranea

Tonno fumè con le cipolle di Tropea al Balsamico

Cuore di Sfoglia al Tardivo di Treviso al Sesamo

Risotto ai Gamberoni e Risling

Tagliatelle al Pesce Spada e Mandorle

La fesa di manzo alle erbe aromatiche

Medaglione di filetto di Maiale alla senape antica

Verdure

Rinfrescante all’acqua di cedro Nardini

Meringata al bacio

Cuoricini alla crema

Caffè

35,00 euro per persona bevande comprese

solo su prenotazione

Numero di telefono 0424 577019

Indirizzo Via Volpara 3, Mussolente Vi