San Valentino alla Pizzeria La Corte dei Ciliegi

La giornata più romantica dell'anno martedì 14 febbraio 2023, dalle ore 20:00 La Corte dei Ciliegi organizza una esclusiva serata di S. Valentino.

A fare da cornice alla serata dell'amore ci saranno i SOPHISTICATED TRIO, che accompagnerà, con le sue calde note jazz, il battito dei vostri cuori.

Voce di Rossana Carraro - cantante attiva da anni nella scena live con repertori jazz, new jazz, soul, funk, pop; protagonista del musical "Priscilla, Reina del Desierto" a Madrid per oltre 500 repliche, corista per "Music" di Canale 5 e "Viva Mogol" di Rai 1, vocal coach per "Sanremo Young" di Rai 1, corista per "Festival Show" dal 2013. Alla Tastiera Francesco Signorini e al Sax/Clarinetto Giovanni Forestan.

La Corte dei Ciliegi Pizzeria Ristorante a Longare è l’incontro tra tradizione e passione per la cucina.

In uno splendido rustico il divertimento gastronomico si sposa con l’impegno costante di offrire un cibo “bello e buono”.

Prenotazioni e informazioni: 0444 953023.

La Corte dei Ciliegi Via Lamarmora, 1 - Longare (VI)