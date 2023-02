La Casa dei Gelsi a Rosà ha in programma per San Valentino 2023 una grande serata.

Martedì 14 FEBBRAIO 2023, nel giorno di San Valentino, la Casa dei Gelsi accende l'amore, ci sarà passione, emozione, romanticismo e complicità.

A due passi dalla bellissima città di Bassano del Grappa, una cena romantica dedicata a tutte le coppie innamorate.

L'occasione perfetta per festeggiare l'amore in coppia o in compagnia, gustando le specialità dell'esclusivo menu pensato per l'occasione.

Live della serata SYMON.

L'elegante location si trasformerà in un nido d'amore.

MENÙ DI SAN VALENTINO

Cannolo di polenta croccante con baccalà mantecato accompagnato da cocktail

Crema parmentier con mazzancolle e lamponi

Risotto con burrata, scampi e capperi

Rinfrescante fragoline e zenzero

Filetto di manzo su crema di zucca e tartufo

Contorni

Cremoso al pistacchio e cioccolato bianco su base di bresciana al cacao

Vini in abbinamento

Euro 50,00

Per chi non potesse mangiare qualche piatto tra quelli sopra elencati, a causa di allergie o intolleranze, saranno proposti dei piatti alternativi.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 20:00

SAN VALENTINO ALLA CASA DEI GELSI

La Casa dei Gelsi

INFO E PRENOTAZIONI

348 8819606 / 348 2258978 /

340 6037669

Casa dei Gelsi via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 a Cusinati di Rosà.