San Valentino al Borsa di Lonigo: cena e concerto "My One and Only Love"

Il Borsa Caffè - Bistrot vi propone un'esperienza esclusiva per festeggiare il vostro S. Valentino. Lo chef Jonathan Trivellato e il pianista M° Carlo Dal Monte renderanno indimenticabile questa serata all'insegna dell'amore.

Il titolo "My One and Only Love" è ispirato dal celebre brano di Guy Wood and Robert Mellin, entrato a far parte degli standard jazz grazie alle interpretazioni di Frank Sinantra e più tardi di John Coltrane e Johnny Hartman.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 20:00

San Valentino al Borsa - Cena e Concerto con Carlo Dal Monte - "My One and Only Love"

Borsa Caffè Lonigo

Il menu:

Raviolo di manzo cotto a bassa temperatura ripieno di crema tonnata “all’antica”

Cookie cacio e pepe con tartare di piemontese al balsamico e fragole

Raviolo ripieno di cardoncelli e chianina con colatura di provola affumicata

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura con verdure al forno e salsa al chianti Tenero al cioccolato fondente con cuore ai lamponi e lamponi freschi

Carlo Dal Monte ha conseguito i livelli più alti di formazione musicale diplomandosi prima in pianoforte classico e poi in musica jazz con il massimo dei voti e lode. Ha suonato per numerose associazioni musicali (Amici della musica di Padova, Asolo Musica, Amici della musica di Ivrea) in molte citta? italiane (tra cui Siena, Ravenna, Pistoia, Grosseto, Biella, Bologna) e all’estero. Ha studiato con Franco D’Andrea, Paolo Birro e Salvatore Maiore; come sideman ha collaborato con artisti newyorkesi (Jay Clayton, Kate Baker, Amy London, Andy Mckee) e artisti italiani: Carlo Atti, Ares Tavolazzi, Marco Tamburini, Massimo Salvagnini, David Boato, Paolo Birro.

La prenotazione è obbligatoria ed il prezzo per la cena e concerto è di 55€/persona (vini e bevande escluse).

Si avvisa la clientela di comunicare eventuali intolleranze. A richiesta sarà presente anche un menu vegetariano.

Martedì 14 Febbraio dalle ore 20:00

Borsa Caffé Lonigo

Piazza IV Novembre, 3 - Lonigo (VI)

Info e prenotazioni: +39 3441532773