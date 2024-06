San Piero sotto le stelle, festa in centro a Schio

Indirizzo non disponibile

San Piero sotto le stelle, la festa si terrà nel cuore del centro storico, sotto al Duomo, in Piazza Alessandro Rossi nei giorni 28 e 29 giugno 2024. Un ricco programma di attività per tutte le età, tra cui aperitivi, pic-nic, musica dal vivo, DJ set e un mercatino del fatto a mano.

Programma

Venerdì 28 Giugno

Dalle 18:00: Aperi-Piero presso il chiosco Cuore di Schio in collaborazione con i bar del centro.

Dalle 19:30: Pic-Nic di San Piero, noi mettiamo le tavole...

Dalle 21:30: DJ set con Marco Festa.

Sabato 29 Giugno

Dalle 17:00: Aperi-Piero presso il chiosco Cuore di Schio in collaborazione con i bar del centro.

Dalle 19:00: Musica e balli live con Positiva Rockabilly Gang e SiliconKafeClub.

Dalle 21:30: DJ PAYANO in SUPERSTAR.

E in più:

Venerdì 28 e Sabato 29 Giugno: Mercatino del fatto a mano "La Vie en Rose" - speciale San Piero!