La Notte di San Lorenzo in Villa Valmarana ai Nani: musica, calici e stelle

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 500 ingressi, Villa Valmarana ai Nani a Vicenza celebra nuovamente la notte delle stelle cadenti - nella leggenda delle lacrime di San Lorenzo - aprendo eccezionalmente per la serata del 10 agosto, dalle 20.00 alle 24:00.

Potrete ammirare gli splendidi affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo in modo inedito, facendovi abbracciare dalla magia della notte, passeggiando nel parco storico e nel giardino all’italiana.

E' consigliato portare una coperta per guardare in alto. Dal grande prato potrete ammirare il cielo circondati dalla bellezza di Palazzina, Foresteria e Portico palladiano, e dai nani che fanno da guardia dal muro di cinta.

Il bar della villa sarà aperto fino alle 22:00 con entrata libera e le Smartguide e i video della Sala Immersiva potranno accompagnarvi nella visita.

E non potevano mancare certo le novità per questa notte speciale di San Lorenzo 2021:

- Musica di accompagnamento nel parco della Villa dalle 21:00 alle 23:00

- Food Truck a cura dei Retrò datati specializzati in servizi catering per eventi in location esclusive - pagamento servizio in loco.

- Corner fotografico a cura della fotografa Linda Scuizzato - pagamento servizio in loco

Speciale ingresso a 9,00 € in caso di prepagamento entro lunedì 9 agosto ? Ingresso a 11,00 € in caso di pagamento in loco, martedì 10 agosto

- Gratis: bambini fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni:

? https://www.villavalmarana.com/it/notte-di-san-lorenzo

? Tel: 0444 321803

Villa Valmarana ai nani e gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici in un grande parco d’epoca. La Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720) sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta scenica e il pozzo, da una carpinata. Prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva leggenda della principessa Layana. La straordinarietà della Villa è data in gran parte dalla doppia mano del padre e del figlio, di Giambattista e di Giandomenico. Il padre affresca soprattutto la Palazzina con temi dei libri preferiti dal committente; il figlio nella Foresteria dà libero corso alla sua fantasia, lasciando la Stanza degli dei dell’Olimpo, al pennello del padre. Viene universalmente considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza più alta del genio dei Tiepolo.