San Germano dei Berici e i "casoti de pria": enigmi e ricordi di un mondo che scompare

Sabato 26 novembre, alla scoperta del nostro passato. Un mondo, quello delle antiche tradizioni contadine, di cui rischiamo di perdere le tracce.

Ed è proprio dal tentativo di recuperarne almeno in parte la memoria, le storie, che nasce l'idea di questo itinerario, alla scoperta dei luoghi dell'antico vivere rurale.

Partendo da San Germano dei Berici, ci si addentra nel fitto bosco, che sta riprendendo per sé gli spazi che un tempo erano destinati all'attività agricola e all'allevamento.

Portandoci rapidamente in quota si segue quindi le tracce del tempo che fu, attraverso contrade, casolari e fontane, dove riecheggiano voci e suoni di un antico quotidiano; e poi ancora lungo vigneti, filari di gelsi e radure che si aprono su panorami suggestivi. Qui dove gli strumenti di lavoro cantavano la fatica dell'uomo, in un tempo non troppo lontano da noi.

Ci si calerà quindi in questo mondo ricco di fascino, rievocandone le memorie, e ne indagheremo anche un aspetto tutt'oggi misterioso e molto interessante: quello dei "casoti de pria", i casotti di pietra, provando a ripercorrere le ipotesi che sono state fatte sulla loro origine e sul loro utilizzo.



Il percorso dure in totale 4 ore (soste comprese), per un'estensione del percorso di 9 km circa e 350m di dislivello.



Per informazioni e iscrizioni: https://www.litteralia.eu/antichi-viandanti-escursione-1/





