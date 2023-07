Sammy Basso si racconta a Longare

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023

ore 20:45

Piazzale Via Chiesa Nuova

Costozza - Longare (VI)



Appuntamento per conoscere SAMMY BASSO, biologo italiano affetto da progeria che per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.).

La serata sarà un dialogo brillante e profondo condotto dal giornalista ANTONIO GREGOLIN.



"L'avventura straordinaria di un ragazzo che ci insegna a guardare avanti con coraggio e senza perdere tempo perché la vita è una corsa testarda."



-Ingresso libero-



Evento organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Longare in collaborazione con Pro Loco e Comune di Longare