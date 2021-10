Salute della donna a Montecchio Maggiore: open day, marcia rosa

Indirizzo non disponibile

A Montecchio Maggiore sono quattro gli eventi che caratterizzeranno l’Ottobre Rosa, la rassegna promossa dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza, della Città di Montecchio Maggiore e del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

Il primo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”, si terrà mercoledì 6 ottobre alle ore 20.30 in Corte delle Filande e vedrà la partecipazione del dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit che ha sede all’interno del locale ospedale, e della dott.ssa Lucia Cardascia, ginecologa dell’ospedale di San Bonifacio. Il primo parlerà delle “Nuove frontiere nella lotta contro il cancro alla mammella”, la seconda si soffermerà invece su “Prevenzione e stili di vita”.

Martedì 12 ottobre, dalle ore 9 alle 12.30, open day in sede Andos sul tema “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”. Sarà presente, per rispondere a tutte le domande, il dott. Vittorio Tovo, medico geriatra dell’ospedale di Valdagno.

Domenica 17 ottobre alle ore 8.30 dalla piazza del Municipio partirà la “Marcia in Rosa”, organizzata in collaborazione con l’Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan” e il locale gruppo Nordic Walking. Il percorso scelto si snoderà per 8 km tra i colli di Montecchio Maggiore.

Domenica 24 ottobre, infine, nuovo open day al Centro Donna dell’ospedale. Tra le ore 10.30 e 12.30 si potrà incontrare il direttore e senologo dott. Graziano Meneghini per ricevere informazioni sulla patologia mammaria, tra prevenzione, diagnosi e cure.

In occasione dell’Ottobre Rosa, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, la Città di Montecchio Maggiore illumina di rosa le fontane davanti al municipio e al duomo.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0444 708119 o scrivendo a info@andosovestvi.it.

L’accesso è consentito solo con green pass.