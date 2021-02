Salita di un vajo - Piccole Dolomiti

In dialetto vicentino con il termine vajo si intendono quei canaloni stretti che si insinuano fra le ripide pareti delle Piccole Dolomiti.

I numerosi vaji delle Piccole d'inverno si intasano di neve e ghiaccio, lasciandosi cosi, più o meno facilmente, salire con l'ausilio di corda, picozza e ramponi.

La salita che proponiamo è un vajo di media/facile difficoltà come ad esempio il vajo dei Colori o analoghi che ci permetta di muovere i primi passi con piccozza e ramponi addentrandoci nel magico mondo dell'alpinismo invernale.

L'escursione è indicata a tutti coloro che vogliano provare l'emozione di salire una vetta in puro stile invernale utilizzando in modo corretto il materiale tecnico.

Escursione adatta anche a chi non ha mai utilizzato corda, piccozza e ramponi.

La decisione su quale itinerario intraprendere averà uno o due giorni prima in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche.

Quando: domenica 21 febbraio 2021 alle ore 08:00

Durata: 6 ore

Difficoltà. facile/medio in funzione dell'itinerario che concorderemo. Dislivello massimo 800 metri.

Costo: 90 Euro a partecipante. L'eventuale noleggio di imbrago, corda, caschetto, ramponi e piccozza è gratis

Contatti per adesioni:: Guida Alpina Cristiano Gregnanin +39 340 62 56 592