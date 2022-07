Sabato 9 luglio 2022, presso la Chiesa S. Anna di Salcedo, a partire dalle ore 20:30, si terrà l’evento “Salcedo in musica”.

In occasione della festa di Sant’Anna, Cuore Pedemontana e il Comune di Salcedo propongono una suggestiva serata di musica con l’orchestra Crescere in Musica e la Corale di Fara e Salcedo.

Il programma

– Introduzione con presentazione del progetto Cuore Pedemontana e i percorsi della fede presenti nel comune.

– A seguire concerto a cura dell’ensemble Crescere in Musica. “Quest’alma innamorata” è il titolo del programma pensato per questa serata. Il repertorio è stato scelto appositamente per esaltare i capolavori dei più illustri compositori del Seicento italiano (Frescobaldi, Falconieri, Cazzati, Castello, Stradella, Legrenzi), spaziando dalla musica vocale a quella strumentale.

– Chiusura con le voci della Corale di Fara e Salcedo, diretta da Alessandro Costa.

INDICAZIONI

– Per partecipare, è obbligatoria l’adesione all’evento, inviando una mail con indicati nome, cognome e numero dei partecipanti a hello@tasteadv.it oppure chiamando il numero 0445367244.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 8 luglio.

– Il concerto è gratuito.

– In caso di pioggia, l’evento verrà svolto ugualmente.

– La Chiesa di Sant’Anna è raggiungibile in auto fino a circa 250 m. dalla cima, poi nell’ultimo tratto percorrendo un’ampia mulattiera a gradoni.

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli