Inizia questo fine settimana la "Sagra di San Matteo" a Cavazzale di Monticello Conte Otto con intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica anche a pranzo). Specialità culinarie: primi piatti con bigoli o gnocchi al ragù, al pomodoro e all'arna; secondi con grigliate di carne, costicine e salsicce; contorni di fagioli e patate; dolci artigianali. Non mancheranno vini locali, birre alla spina, bibite, acqua e caffè. Ingresso libero.

Tre giorni di eventi, musica, birrette e buon cibo in Piazza Trieste a Cavazzale il 25 - 26 e 29 settembre 2121.



Sabato 25 settembre

Stand aperto dalle 19

Dj set - Palladium Remember



Domenica 26 settembre

Stand aperto dalle 9 alle 15 / dalle 19

Corsa in bici in zona scuole medie dalle 14

Musica live - MadLei

A pranzo ci sarà il pranzo comunitario per salutare don Giovanni

———-

Mercoledì 29 settembre

Stand aperto dalle 9 alle 14.30 / dalle 19

Dj set tutto local - Andrew / Ceffo @Fusti d’artificio

Durante la serata verranno annunciati i vincitori della lotteria premi della parrocchia di Cavazzale.

Asporto sempre attivo.

Green pass obbligatorio.

Obbligatorio rispettare le normative anti-Covid.

———-

Settembre 24/25/26

Mostra “Gli anni di Marco Pantani”

Biciclette da corsa di Pantani e presentazione del libro e filmato “E tu, te lo ricordi Marco?”

Teatro G. Roi in P.zza Trieste