Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio: specialità da leccarsi i baffi

SAGRA DELLA SOPRESSA nell'Alta Val Leogra ai piedi del Pasubio. Un mitico prodotto della Pedemontana Veneta! Torna la Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. Un appuntamento tra gastronomia, prodotti tipici, musica e intrattenimento. Ma la vera protagonista della festa sarà proprio lei: la Sopressa De.Co. Di tradizione nella sera di Ferragosto viene proposto lo spettacolo pirotecnico.

Dal 12 al 15 Agosto 2022 si terrà la 53^ Sagra della Sopressa, organizzata dalla Pro Loco di Valli del Pasubio in collaborazione con l’associazione Ristoratori Val Leogra, il Consorzio di Pro Loco Val Leogra e con il patrocinio del Comune di Valli del Pasubio.

L'evento punta a valorizzare uno dei prodotti tipici del vicentino, la sopressa De. Co; durante la manifestazione si darà spazio a più produttori del posto che proporranno degustazione nello stand gastronomico. L’evento si svolgerà presso il piazzale delle scuole.

Domenica 14 agosto ci sarà la proclamazione della miglior soppressa 2022. Nella serata di Ferragosto si potrà partecipare alla tombola in piazza.

La sopressa di Valli del Pasubio, da decenni sinonimo di qualità, è un prodotto della gastronomia locale e della tradizione contadina. È conosciuta e apprezzata per il profumo e sapore caratteristici, si presenta alla vista come un salame, dalle dimensioni variabili. Le sopresse più piccole misurano circa 20 cm di lunghezza e 8 cm di diametro; le più grosse possono raggiungere 50 cm di lunghezza e 12 cm di diametro. Il peso varia da 1 Kg circa per le più piccole a 3 – 4 Kg per le più grosse.

La manifestazione, come tutte le feste paesane, viene arricchita da intrattenimenti ed iniziative tese a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni locali. Si segnala anche la gara per la “Miglior Soprèssa dell'anno”, riservata a soppresse non commerciabili di appassionati privati che continuano la tradizione familiare.

Nei giorni di Sagra numerose sono le iniziative collaterali, quali: Camminate alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio assieme agli animatori della Pro Loco, mostre, concerto d’organo, visite al Museo degli Antichi Mestieri e alla segheria “alla veneziana”. Spettacoli per famiglie, una bella e ricca tombola nella caratteristica Piazza ai piedi della scalinata della Chiesa Arcipretale.

Specialità allo stand gastronomico: la polenta, i bigoi, i bocconcini di cervo alla boscaiola e la pasta di salame alla piastra.