 Festa degli Gnocchi con la Fioretta a Recoaro

Si potranno degustare i celebri gnocchi con la fioreta nella ricetta originale: si tratta di un piatto tipico montanaro, che riporta al palato il gusto dei mangiari delle malghe negli alpeggi, una bontà simbolo della zona delle Piccole Dolomiti.

Torna a Recoaro Terme la festa, folcloristica e rievocativa, che celebra il tipico piatto montanaro. La “Festa dei gnochi con la fioreta”si svolgerà lungo le vie del centro termale come da tradizione con musica e con stand gastronomici e mercatini.

A Recoaro Terme questo piatto tipico ed originale viene servito comunemente per tutto l'arco dell’anno. Si possono gustare anche nelle malghe di montagna ancora aperte e attive, dove è anche possibile acquistare la fioretta per poterli preparare in casa.

Alcuni ristoratori si sono specializzati nel proporre questo piatto tipico, sia in versione De.Co. sia in versioni alternative, partecipando spesso attivamente alla "Venerabile Confraternita dei Gnochi con la Fioreta" di Recoaro Terme.

Dal 27 agosto al 5 settembre , eventi e incontri dedicati ai “Gnochi con la fioreta” a Recoaro Terme con la possibilità di degustare il famoso piatto tipico nei locali della zona.

I Gnocchi di Fioretta nascono come piatto povero, ma molto saporito e molto energetico: ai malgàri di un tempo, infatti, bastava portare in malga un pò di farina e, sostituivano facilmente la patata (ingrediente classico nella preparazione dei gnocchi), con la fioretta, poco costosa e sempre a loro disposizione, così come il burro e un po' di formaggio stagionato o ricotta affumicata per guarnire.

I malgari dei Ronchi ci raccontano che una volta fatto emergere il burro che è stato passato attraverso la zangola, il recipiente in legno cilindrico usato per sbattere la panna, viene conservato il siero che vi rimane, chiamato “latin”. Viene quindi fatta la cagliata, da cui si può ottenere il formaggio, e viene riportata alla temperatura di bollore tramite un “magico alambicco”, a cui si aggiunge il “latin” per far magicamente affiorare la “fioreta”.