Festa del riso a Grumolo delle Abbadesse: specialità risotto della Badessa

Dal 16 al 20 settembre 2022 torna la Festa del Riso di Grumolo delle Abbadesse, 35ª edizione.

I risotti in menù: oltre al famoso e rinomato “Risotto dea Badessa”, piatto simbolo del Paese di Grumolo, disponibile anche con le Trippe, il “Zucca e Porcini” e l’innovativo fuoristagione “all’Asparago settembrino”. Domenica sera verrà servirvito il risotto all’Amarone della Valpolicella, pregiato.

La Festa del Riso di Grumolo delle Abbadesse si tiene ogni anno la terza domenica di settembre in piazza davanti la chiesa; si tratta di una manifestazione gastronomica-culturale che gira intorno al prodotto tipico locale, il Riso. il Riso di Grumolo delle Abbadesse, prodotto De.Co. e presidio SLOW FOOD vede riunita l'Associazione dei Produttori locali che ne promuove la diffusione.

Oltre al fornitissimo stand gastronomico ogni anno apprezzato da migliaia di avventori, ci sono intrattenimenti musicali di orchestre e band dal vivo, spettacoli, esibizioni di ballo, mercatini, mostre.

Ogni sera si mangia dalle 19.30 (sabato dalle 19 e domenica dalle 18). Specialità culinaria: "Risotto dea Badessa".

MERCATINI - VENDITA RISO - SPETTACOLI. Durante tutta la manifestazione ci saranno pesca di beneficenza, mercatino equo-solidale, vendita riso e mostra fotografica a Casa San Giovanni Bosco. Le serate danzanti con orchestra nell'Area Liscio e gli spettacoli musicali nell'Area Giovani cominceranno alle 21. Parcheggi gratuiti nei pressi del municipio e il campo sportivo in via Riale nella zona artigianale-industriale.

Durante la Festa del Riso si può degustare la specialità "Risotto dea Badessa" la cui ricetta segreta, recuperata dai testi delle Suore Badesse viene custodita gelosamente e tramandata negli anni.

Oltre al Riso la Festa è rinomata per l'altissima qualità degli altri prodotti gastronomici: dallo Scamone ai ferri alla Bistecca di puledro, poi salsiccia, costine, grigliata mista, spezzatino, per non parlare della trippa, apprezzatissima di cultori: tutto di primissima qualità.

Programma