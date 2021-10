Festa dei Maruni a Nogarole: mercatino e ricco stand gastronomico con piatti della tradizione

Orario non disponibile

Cosa c’è di meglio di un po’ di maruni brustolà, arrostiti al fuoco e gustati in compagnia di amici, magari con un buon bicchier di vino. Ebbene, la Festa dei Maruni ad Alvese di Nogarole è un’occasione imperdibile per assaporare le prelibatezze della stagione autunnale, che ci riportano alla mente i ricordi dell’infanzia e il calore del caminetto o della stufa accesa nelle prime sere fredde dell’anno.

PROGRAMMA 2021

Dal 22 al 24 ottobre “Festa dei Maruni” ad Alvese, piccola e unica frazione di Nogarole Vicentino immersa nel verde dell’alta valle del Chiampo.

Sarà un’edizione davvero speciale, in cui tutto sarà puntato sul piacere di stare insieme, sui prodotti locali, sulla buona cucina tipica del territorio e sulle tante attività all’aperto.

Venerdì 22 ottobre

19.00 – apertura stand enogastronomici: per evitare assembramenti si organizzano due turni di servizio ai tavoli nelle fasce orarie circa 19.00-20.30 e 20.30-22.00, si consiglia di prenotare i tavoli (tutto anche d’asporto su prenotazione)

24.00 – chiusura manifestazione

Sabato 23 ottobre

8.00 – NOVITÀ 2021 colazione con TRIPPE, polenta e salame, polenta e formajo, panini caldi

14.00 – 12^ MARUNI BIKE – PEDALADA TRA I MARONARI

Escursione in mountain bike di 13 km per i sentieri di Alvese, in collaborazione con “Bici Piazza” di Arzignano e “Ambiente Piscina” di Trissino. Iscrizione 5 euro: al termine, brindisi in compagnia con maruni brustolà e vin bon. Premi al gruppo maschile e al gruppo femminile più numerosi offerti da “Ambiente Piscina” (l’appartenenza ad un gruppo va dichiarata al momento dell’iscrizione).

17.00 – apertura stand enogastronomici: per evitare assembramenti si organizzano turni di servizio ai tavoli nelle fasce orarie circa 17.00-18.30, 18.30-20.00, 20.00-21.30, si consiglia di prenotare i tavoli (tutto anche d’asporto su prenotazione)

17.00 – apertura mercatino di prodotti tipici e artigianato locale

17.00 – 3^ edizione “CHE DU MARONI TRAIL” Corsa trail autogestita e non competitiva al tramonto, in collaborazione con gli amici del “Durona Team” e del “Trail dei Capitei”; iscrizione subito prima della partenza, quota di partecipazione a scelta 5 euro per porzione di maruni brustolà e vin bon oppure 10 euro piatto di gnocchi o carne alla brace e bevanda. Ritrovo per iscrizioni ore 16.45, partenza ore 17.00.

18.00 – S. Messa animata dal Coro parrocchiale “Don Bosco” di Chiampo

24.00 – chiusura manifestazione

Domenica 24 ottobre

8.00 – apertura mercatino di prodotti tipici e artigianato locale

8.00 – RICCA COLAZIONE a base di TRIPPE (novità), panini caldi, polenta, sopressa, pan fatto in casa e formaggio “Monte Faldo De.Co.” della Cooperativa Produttori Latte di Nogarole

8.30-9.00 – iscrizioni e partenze 17^ escursione naturalistica “CAMINADA TRA MARONARI e MURALES”

Percorso di circa 9 km tra sentieri, boschi, panorami incantevoli, bellissimi murales per riscoprire la vita contadina di un tempo e scorci caratteristici nel territorio di Alvese. Costo a persona 5 euro con ristori.

Partenza dalle 8.30 alle 9.00 in autonomia, percorso tracciato e segnalato; ore 9.00 chiusura iscrizioni e, per chi desidera, partenza di gruppo con guida esperta del territorio.

Per dettagli e regolamento visita www.alvese.it e pagina facebook “Alvese di Nogarole”.

10.00 – Santa Messa nella chiesa parrocchiale

11.00 – inizio servizio bus navetta gratuito ogni 5 minuti dai parcheggi nei pressi delle contrade Bertoli e Corati fino alla festa

11.00 – stand enogastronomici aperti con tutte le nostre specialità (tutto anche d’asporto su prenotazione); per evitare assembramenti si organizzano turni di servizio ai tavoli nelle fasce orarie circa 11.00-12.30,12.30-14.00 e 14.00-15.30, si consiglia di prenotare i tavoli

17.00 – riapertura stand enogastronomici fino alle 22.00

23.00 – chiusura manifestazione

COSA SI MANGIA

I piatti sono tutti di alta gastronomia, con le migliori materie prime locali, lavorate come da tradizione contadina, e le ricette messe a punto da un grande chef come Amedeo Sandri.

Gli gnocchi di patate fatti a mano con le favolose patate Monte Faldo De.Co. i nostri mitici caùci (ma solo venerdì sera!), gnocchi di fioretta e gnocchi di patate fatti a mano con le patate Monte Faldo De.Co. e serviti in vari sughi, la migliore carne alla brace con polenta, piatti semplici della tradizione veneta come polenta e salado brustolà e polenta e formajo, patatine, panini, golosissime frittelle anche con la maresina e il “maronetto”, la speciale salsa di marroni ideata dal maestro di cucina Amedeo Sandri. Ce n’è per tutti i gusti!

MENU'

torte di marroni.

gnocchi di fioretta,

gnocchi di patate fatti a mano e serviti in vari sughi,

la migliore carne alla brace con polenta,

piatti semplici della tradizione veneta come polenta e salado brustolà e polenta e formajo,

patatine, panini,

golosissime frittelle, anche con la maresina e il “maronetto”,

la speciale salsa di marroni ideata dal maestro di cucina Amedeo Sandri

maruni brustolà: le buonissime caldarroste di marroni nostrani

gnocchi di fioretta fatti con la fioretta del caseificio sociale di Nogarole (gli stessi che noi di Alvese prepariamo alla Festa del Formaggio di Nogarole)

gnocchi di patate al sugo cimbro (burro, speck e ricotta affumicata)

gnocchi di patate al sugo di marroni e Balsamico di Casa Lovato

polenta e salado brustolà

polenta brustolà e formajo

POLENTA E MUSSO!

