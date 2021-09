Antica Sagra di San Michele: Festa dei Pioppini a Costozza

Indirizzo non disponibile

Se vuoi assaggiare i tipici funghi Pioppini coltivati ??nelle grotte di Costozza - Colli Berici e altre deliziose specialità gastronomiche allora devi approffittare di una delle sagre autunnali più prelibate.

Da venerdì 30 settembre a lunedì 4 ottobre 2021 a Costozza di Longare, tranquillo e bellissimo borgo storico, organizza la cena a base di funghi nel capannone dell'Antica Sagra di San Michele.

La rinomata cucina della sagra prepara le specialità che la rende famosa: da non perdere i piatti tipici con Pioppini, Fettuccine, Bistecca di manzo con Pioppini funghi o Tosela formaggio con Pioppini E la famosa Fritoa, il dolce tipico della festa, il tutto accompagnato dal buon vino della zona di Costozza come Cabernet, Sauvignon, Chardonnay etc.

Apertura dello stand gastronomico tutti i giorni dalle 19:00 alle 23:30: piatti a base di "Pioppini delle Grotte di Costozza"; tagliatelle ai pioppini; gnocchi o bigoli al ragù, all'anitra e al pomodoro. Nido di polenta con salsiccia scaglie di grana e gli immancabili pioppini, grigliata, frittelle e tanto altro. Non mancheranno i vini tipici del territorio berico.

Programma

30 Settembre: cena dedicata al fungo pioppino tramite un percorso che andrà ad esaltare il prodotto tipico

Antipasto con tortino di patate, speck e funghi pioppini

Risotto zucca e funghi pioppini

Coppe di maiale con patate e funghi pioppini

Vino, acqua, dolce e caffè inclusi nel prezzo di 20€ a persona.

L'apertura sarà alle 19:30, inizio servizio alle 20:00. OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Dal 1 al 4 ottobre TRADIZIONALE FESTA DEI FUNGHI PIOPPINI

OLTRE ALLO STAND GASTRONOMICO, ENOTECA CON I VINI DEL TERRITORIO, LA TIPICA FRITTELLA DI COSTOZZA E LA TRADIZIONALE PESCA DI BENEFICIENZA.

LA MANIFESTAZIONE SI TERRA? AL COPERTO, OBBLIGO DI GREEN PASS PER ENTRARE NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ANTONIO 340 5580846

ILARIO 320 6631340

SAMUELA 349 7200096