Antica Sagra del Carmine a Sorio, specialità frittura di pesce

Dal 12 al 15 luglio 2024 a Sorio di Gambellara (VI) si terrà la 326ª edizione della Sagra del Carmine. La specialità della sagra è la famosa Frittura di Pesce servita durante tutte le serate. La festa si chiude con il "Sagrin" del lunedì con spettacolo pirotecnico.

Un tuffo nella tradizione questa sagra che ha il fascino di una volta. Presso gli stand gastronomici: Pasta al ragù, al sugo d’anitra o all’amatriciana, Cous cous con verdure, Porchetta con patatine/fagioli, Grigliata con polenta, Baccalà alla vicentina e la inimitabile frittura mista di pesce. Apertura dello stand gastronomico alle ore 19.00

Alla sagra del Carmine si consuma qualche quintale di pesce. Le trattorie non ce la fanno a preparare decine e decine di polente calde; si ricorre all’aiuto delle famiglie private che arrivano con i “panari” fumanti sui quali hanno da poco rovesciato il paiolo.

In questi ultimi anni sta prendendo piede, accanto al pesce, la porchetta allo spiedo. Fa caldo in luglio, ma si mangia all’aperto e si beve vino appena spillato dalla botte tenuta in cantina fresca e asciutta. E si canta…"

Programma

Venerdì 12 luglio. La serata continua alle ore 21.00 con il SAPIENS DJ SET, che proporrà un mix di Hip Hop, Reggaeton e House Music.

Sabato 13 luglio. Alle ore 21.00 sarà la volta di BAILAMOS, una serata all'insegna del ballo e del divertimento.

Domenica 14 luglio, la giornata inizierà alle ore 10.00 con la Santa Messa e la processione della Madonna del Carmelo, seguita da un rinfresco per la comunità. Alle ore 21.00 sarà il momento del ballo liscio con l'Orchestra Giulia Battista. Durante la serata, si esibirà anche la Scuola di Ballo “Urban Country”.

Lunedì 15 luglio sarà dedicato al 326° Sagrin del Carmine. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 18.00. Alle ore 21.00, l'evento "DO YOU REMEMBER?" porterà musica degli anni '80 e '90 con Roberto Visonà e Roberto Stoppa. Durante la serata, ci sarà anche un'esibizione della Scuola di Danza “Efecto Latino”. La sagra si concluderà alle ore 23.00 con uno spettacolo pirotecnico a cura della "Pirotecnica CUCCO".