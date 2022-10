Santa Bertilla in Festa, specialità spezzatino di musso, grigliata, gnocchi

La sagra di Santa Bertilla torna anche quest'anno con grandi grigliate, birra, divertimento. Cibo, buona musica, aperitivi e giochi gratuiti per bambini.

Santa Bertilla in Festa 2022 - Programma

QUANDO: 14/15/16 - 21/22/23 Ottobre

DOVE: In oratorio a Santa Bertilla, Via Ozanam, Vicenza.

COSA: Happy Hour, stand gastronomico, musica dal vivo, pesca di beneficienza e tanto tanto divertimento!

SPECIALITÀ: Spezzatino di musso; gnocchi fatti in casa con sughi stagionali; grigliata di carne.

Gli gnocchi di patate vengono preparati a mano con tanta passione.

Puoi provarli in quattro sfiziose versioni!

Conditi con burro e salvia, per esaltare il sapore delle patate.

Con un classico ragù di carne, preparato artigianalmente

Con sugo di zucca, ricotta affumicata e rosmarino: autunnale e delicato.

Con sugo di radicchio, salsiccia e gorgonzola: deciso e sorprendente!

Ogni sera, dalle 18.30 alle 19.30 happy hour con birre medie e spritz in offerta!

NB: L'evento prevede un ampio capannone pavimentato: quindi la pioggia non fa paura.

Programma