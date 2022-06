Sagra san Teobaldo a Sossano

Indirizzo non disponibile

Sagra di San Teobaldo 2022 a Sossano presso Villa Gazzetta in via Roma 69 con spettacoli, musica dal vivo, esibizioni di ballo e danza, eventi sportivi, fuochi d'artificio, pesca di beneficenza, parco divertimenti per bambini e stand gastronomico con bar aperto ogni sera dalle 19.

Si inizia venerdi 1 luglio 2022 con il gruppo Disco Inferno, musica anni 70, street food per i vostri palati, pesce fritto, piadine, arrosticini, piatti freddi, "panini onti" e birra a volontà.

Sabato seratona con orchestra D'animos Band, domenica dj Omar, lunedi Michele e Michele, martedi dj Cristiano con i suoi balli di gruppo. Ore 23,30 grande spettacolo fontane danzanti.

Grande pista da ballo in acciaio. Parco divertimenti e ricca pesca di beneficenza.

Street food dalle ore 19.

Chiusura dei festeggiamenti con grande spettacolo di fontane danzanti!!