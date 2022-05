La Sagra di San Luca a Torri di Arcugnano si svolgerà questo fine settimana, tante le iniziative organizzate dalla Pro Loco, oltre al ricco stand gastronomico per cui è famosa

PROGRAMMA

VENERDì 13 MAGGIO dalle 19:00 con apertura dello stand gastronomico e pesca di beneficenza e dalle 21:00 con l'intrattenimento musicale del DJ Is Good For You

SABATO 14 MAGGIO dalle 16:30 alle 18:30 con un laboratorio gratuito per bambini a tema "ricreiamo la natura con i materiali di recupero", dalle 19:00 con apertura dello stand gastronomico e pesca di beneficenza e dalle 21:00 con l'intrattenimento musicale di ISoliti TributeBand Vicenza cover band del mitico Vasco Rossi.

DOMENICA 15 MAGGIO dalle 12:30 con pranzo comunitario, menù fisso, solo su prenotazione, dalle 16:30 alle 18:30 con un laboratorio gratuito per bambini a tema "ricreiamo la natura con i materiali di recupero", dalle 19:00 con apertura dello stand gastronomico e pesca di beneficenza e dalle 21:00 con l'intrattenimento musicale di Just4Blues, musica live a ritmo di blues.

LUNEDì 16 MAGGIO dalle 19:00 con apertura dello stand gastronomico e pesca di beneficenza e dalle 21:00 con l'intrattenimento musicale di ROTTI X CASO - Tributo 883 & Max Pezzali

Menù

PRIMI PIATTI

Bigoli al ragù d'anitra, al ragù e al pomodoro

Gnocchi al ragù d'anitra, al ragù e al pomodoro

Lasagne (fettuccine) con funghi pioppini delle grotte di Costozza (Longare)

SECONDI PIATTI

Salsiccia, costine, pancetta (grigliata mista) con polenta

Hot Dog

Bocconcini di spezzatino equino con polenta

Baccalà con polenta

Crema di mais con funghi pioppini e grana

CONTORNI

Funghi pioppini

Crauti

Patatine Fritte

Fagioli

Dulcis in fundo: la FRITTELLA anche nota come "FRITOEA"