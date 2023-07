Sagra San Lorenzo a Castelnovo

La Sagra di San Lorenzo si terrà a Castelnovo di Isola Vicentina dal 8 al 11 agosto 2023, offrendo ai visitatori una varietà di specialità gastronomiche, musica, ballo e divertimento. La sagra è organizzata dal Comitato Sagra San Lorenzo, che ogni anno si impegna a rendere omaggio al santo patrono del paese con una festa ricca di tradizione e allegria. La location è molto suggestiva all'Antica Pieve di San Lorenzo a Castelnovo di Isola Vicentina..

Il ricco stand gastronomico propone un menù gustoso con le insuperabili bruschette, il goulash con patate, le trippe, le alette di pollo fritte, gli gnocchi al ragù o al pomodoro, il piatto freddo con porchetta, sopressa e formaggio, le patatine fritte e fiumi di birra e ottimo vino. Per i più golosi, ci sono anche le specialità del SanLo Burger 2.0 e dei tramezzini gourmet, in collaborazione con la Tramezzineria Dante di Valdagno.

L'intrattenimento musicale spazia dal tango argentino al ballo liscio, con le orchestre Santa Fe’, Luigiana Band e Roby Band. Il clou della sagra sarà venerdì 11 agosto, quando alle ore 24:00 ci sarà uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Castelnovo. Inoltre, tutte le sere sarà attivo l’Angolo Giovani nella Barchessa SanLo, con mix sound system e vari tipi di spritz, birra artigianale e vini.

La sagra è anche un’occasione per visitare la chiesa di San Lorenzo, aperta al pubblico durante la manifestazione. La chiesa risale al XV secolo ed è stata restaurata nel 2017. Al suo interno si possono ammirare affreschi del XVIII secolo e una statua lignea del santo patrono. La notte del 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, le campane della chiesa suoneranno a cordette per annunciare la pioggia di stelle cadenti.

PROGRAMMA

MARTEDI' 8 AGOSTO

Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 Tango Argentino: MILONGA DE LAS ESTRELLAS

MERCOLEDI' 9 AGOSTO

Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 Ballo Liscio: ORCHESTRA SANTA FE'

GIOVEDI' 10 AGOSTO

Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 Ballo Liscio: LUIGIANNA BAND

Ore 24:00 Suono a cordette delle Campane di San Lorenzo

VENERDI' 11 AGOSTO

Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 Ballo Liscio: ROBY BAND

Ore 24:00 Spettacolo Pirotecnico

Le Specialità

Le insuperabili BRUSCHETTE

Goulash con Patate

Trippe

Alette di Pollo Fritte

Gnocchi al Ragù/Pomodoro

Piatto Freddo con Porchetta, Sopressa e Formaggio

Patatine Fritte

Fiumi di Birra e ottimo Vino

Angolo Giovani - Barchessa SANLO con Mix Sound System

Attivo tutte le serate dalle ore 20:00

?? SPRITZ

?? BIRRA ARTIGIANALE

?? VINI VARI

?? Specialità: "SanLo Burger 2.0"

?? "Tramezzini Gourmet" in collaborazione con Tramezzineria Dante di Valdagno

La sagra dispone di un’ampia area parcheggio e di una pista da ballo in acciaio per accogliere i ballerini. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. La sagra è un evento da non perdere per chi ama la buona cucina, la musica e il divertimento in compagnia.