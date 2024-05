Sagra San Isidoro a Schiavon, specialità frittura di pesce

A Schiavon è tornato il momento di festeggiare il patrono San Isidoro con la tradizionale sagra paesana, per 2 fine settimana, ogni serata vedrà esibirsi sul palco artisti diversi per proseguire la tradizione di spettacolo e divertimento per tutti i gusti!

Per tutta la manifestazione sarà attivo un ricco stand gastronomico che porta in tavola diversi

piatti: carne, frittura di pesce, bruschette… e non solo!

Le strutture dispongono di un ampio spazio al coperto, che racchiude aree

per cenare in compagnia, una pista da ballo in legno per i più appassionati, la tradizionale pesca di beneficenza e un lunapark per grandi e piccini!

Programma

SABATO 11: country tour vicenza con i dj luca e nike una serata country per gli appassionati e per chi vuole cimentarsi nei balli con stivali e cappello;

DOMENICA 12: 32° Parallelo tribute band per cantare e rivivere assieme tutte le hit dei Nomadi;

VENERDI 17: Mist, una serata per ripercorrere i grandi successi dagli anni 90 ai giorni nostri;

SABATO 18: Sasha Torrisi, che ci sorprenderà con il suo tribuito al grande Lucio Battisti;

DOMENICA 19: serata latina condotta dalla scuola di ballo arte e danza by cuba mia, con l’intrattenimento di dj el malanga e fernando arozarena;

Sagra San Isidoro

Impianti Sportivi Parrocchiali, Schiavon