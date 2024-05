Sagra di Santa Maria Ausiliatrice a San Bortolo di Arzignano: specialità grigliate e risotto con Carletti

La Sagra di Santa Maria Ausiliatrice, arrivata alla 177a edizione, si svolge nei due weekend del 17, 18, 19 e 24, 25, 26 maggio 2024, con il cuore della festa religiosa domenica 26 maggio, giornata nella quale sono previsti molti eventi. Ricco stand gastronimico con specialità Risotto di Carletti.

Torna in tutta la sua pienezza la Sagra a San Bortolo di Arzignano. Una lunga serie di eventi che si snodano fra musica, sport, arte, giochi, buon cibo per celebrare la storica ricorrenza.

MENÙ

PRIMI PIATTI - Maccheroni al ragù Maccheroni al ragù d’anatra Maccheroni al pomodoro, Maccheroni con sugo di verdure Pasta con Carletti di San Bortolo Pasta alla Nonna Diva.

SECONDI PIATTI - Costine, polenta e contorno a scelta Salsiccia, polenta e contorno a scelta Grigliata mista di carne, polenta e contorno a scelta

APERTURA STAND GASTRONOMICO DALLE 18,30

Domenica 19 maggio - Marcia delle Rose

Torna la storica marcia delle rose, una passeggiata paesaggistica con scorci di inaspettata bellezza.

Avrete modo di vedere, la bellissima chiesetta di San Marcello situata sopra il colle di Bellimadore, la croce del Sese che domina ed illumina la città dalla quale si può godere di un panorama mozzafiato, la croce del Gallo, Santa Margherita, Roncà.

Sarà possibile godere di percorsi inediti immergendosi in stupende contrade e sentieri in cui il tempo sembra essersi fermato.

Numerosi i ristori: quattro nel percorso lungo (15Km), tre nel medio (11Km), due nel percorso di 7 Km e due nel percorso breve adatto per i passeggini. Ci saranno, come ogni anno, alcune soprese culinarie inedite, ad esempio una buonissima macedonia fresca!

Alla partenza potrete fare il carico di energie con brioches e caffè presso il nuovissimo BAR mobile costruito dall’ASSOCIAZIONE NOI grazie al ricavato delle iniziative degli ultimi anni.

All’arrivo invece vi aspetta il nostro buonissimo PASTA PARTY (2 euro) sotto il tendone della sagra!

Contributo a sostegno dell'evento: 5 euro, 2 euro pasta party, per gli under 18 sconto 50% e pasta party gratis!

Regolamento marcia:

· Iscrizioni e partenza libera dalle ore 7,30 fino alle ore 9,30 presso il piazzale della Chiesa di San Bortolo di Arzignano in via Don Basilio De Rosso

· Quote iscrizioni: 5 euro adulti, gratis i bambini fino ai 5 anni e sconto 50% nella fascia 5-18 anni con pasta party gratis.

· I percorsi previsti sono di 4 - 7 – 11 - 14 km, ben segnalati, in maggioranza su sterrato, con vari punti di ristoro.

· I servizi sono garantiti dalle 7,30 fino alle ore 13,00 per i primi 2000 partenti iscritti

· Sono previsti punti di ristoro : 2 (percorso breve 4 e 7 Km) - 3 (percorso medio 11 Km) e 4 (percorso lungo 15 Km).

· Sarà possibile prenotare durante l’iscrizione un piatto di pasta da consumarsi al termine della manifestazione

· Sono ben accetti anche gli amici a 4 zampe al guinzaglio

Durante la manifestazione nelle stanze della sala comunità sarà aperta la pesca di beneficenza gestita dal gruppo Penelopi.

I soldi raccolti verranno destinati per opere parrocchiali