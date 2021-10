Sagra Poenta e Bacalà a Thiene

Dal 22 al 25 ottobre torna a Thiene l’appuntamento con la storica Sagra Poenta e Bacalà, giunta alla 57^ edizione!

Un weekend lungo all’insegna di piatti tipici e dei sapori della tradizione, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Ad accogliervi, nel Parco di Villa Fabris, troverete una Tendostruttura riscaldata e trasparente, che vi terrà al caldo ed al riparo dalle intemperie.

Il programma

Venerdì 22 – Gran Gala del Bacalà dalle 20:30 SOLO SU PRENOTAZIONE

Sabato 23 – dalle 10 alle 24 Calici e Bacalà – dalle 16 IN COLLABORAZIONE CON LE CANTINE DI BREGANZE. BACALA’ ANCHE D’ASPORTO nello Stand in Piazza Chilesotti

Domenica 24 dalle 10 alle 24 – BACALA’ ANCHE D’ASPORTO nello Stand in Piazza Chilesotti

Lunedì 25 dalle 8 alle 12 BACALA’ SOLO D’ASPORTO nello Stand in Piazza Chilesotti



THIENE (VI) – Parco Villa Fabris

Per info ed eventuali richieste:

Pro Loco Thiene

392 0235662

Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio il Greenpass.