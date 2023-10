Sagra Poenta e Bacalà a Thiene: tradizione, stile, piatti tipici

Prezzo non disponibile

Torna a Thiene la storica "Sagra Poenta e Bacalà", un evento imperdibile per i buongustai, che celebra il bacalà alla vicentina, uno dei piatti tipici del territorio. La manifestazione non solo esalta questo piatto, ma anche altri pilastri della cucina locale come il risotto, la polenta, la treccia d'oro e il durello, quattro giorni di gioia, tradizione e delizie culinarie a Thiene.

Dal 20 al 23 Ottobre 2023 a Thiene si svolge la 59a edizione della Sagra Poenta e Bacalà, dove assaggiare la polenta accompagnata dal baccalà Thienese. L'evento si svolge in una tensostruttura trasparente e riscaldata che ingloba anche la fontana di Piazza Chilesotti, creando un'atmosfera unica e originale: una piazza che si trasforma in una sala di ricevimento che si apre sul corso cittadino.

Venerdì 20 Ottobre: Gran Galà del Bacalà a partire dalle ore 20:00. Si prega di notare che l'evento è disponibile solo su prenotazione. Chiama il numero 392 0235662 per riservare il tuo posto!

Sabato 21 Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 18.00, si svolge il Mercatino del Vintage e Modernariato, dalle ore 09:00 - Sagra tradizionale Poenta e Bacalà | Possibilità di acquistare baccalà d'asporto dalle ore 11:00 alle ore 22:00

Dalle ore 18:00 - Aperifish

Domenica 22 Ottobre dalle ore 09:00 - Sagra tradizionale Poenta e Bacalà | Possibilità di acquistare baccalà d'asporto dalle ore 11:00 alle ore 22:00

Lunedì 23 Ottobre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - Bacalà d'asporto

Luogo dell'evento: Thiene (VI) - Piazza Chilesotti.

Per ulteriori informazioni e eventuali richieste, contattare la Pro Loco Thiene al numero 392 0235662.