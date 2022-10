Sagra Poenta e Bacalà a Thiene, con stile torna la tradizione

Dal 21 al 24 ottobre 2022 a Thiene torna la Sagra Poenta e Bacalà, un appuntamento storico che celebra il bacalà alla vicentina, uno dei piatti tipici locali a base di stoccafisso. Risotto, polenta, treccia d'oro, durello sono i capisaldi di questa manifestazione.

Una manifestazione in una tensostruttura trasparente, riscaldata che ingloba anche la fontana di piazza Chilesotti, creando un colpo d’occhio originale: una piazza che diventa una sala di ricevimento che si apre sul corso.

Un week end per veri intenditori di buona cucina, davvero da non perdere!

Si inizia venerdì 21 ottobre con il tradizionale Gran Galà del Bacalà, sabato e domenica si continuerà con la sagra tradizionale e lunedì 24 ottobre la possibilità di ritirare il bacalà da asporto.

Prenotazioni e info presso Pro Loco Thiene tel. 392.0235662 prolocothiene@gmail.com