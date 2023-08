Sagra parrocchiale di Cornedo, 4 giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento

La Sagra di Cornedo Vicentino si svolge dal 24 al 28 agosto 2023.

Ecco il programma per la Sagra Parrocchiale di Cornedo Vicentino:

Giovedì: Ore 21.00: Opening party “@ROUND TOUR” by Marco Festa DJ.

Venerdì: Ore 18.30: Passeggiata di Nordic Walking a cura di Passi nel Suolo. Ore 21.00: Serata Country con dj Howdy & dj Walter, animazione by Mr. California. Ore 21.30: Orchestra “OrchesTrio De Janero” Super Latin Band.

Sabato: Ore 18.00: Piccola Fiera del Libro con storytelling in inglese e laboratorio per bambini. Ore 21.00: Ballo Liscio con Renzo e i Quadrifoglio. Ore 21.30: Musica Live Diapason Band, da 40 anni il Tributo a Vasco Rossi.

Domenica: Ore 11.30: Inaugurazione e Benedizione delle nuove campane con concerto della Scuola Campanaria di Tezze di Arzignano. Ore 12.30: Pranzo Comunitario su prenotazione con Porchetta allo spiedo (prenotazioni in Canonica dal lunedì al sabato ore 9.30-12, Kasanova Cornedo nei suoi orari di apertura, in sagra presso le casse). Ore 16.30: Concedo di campane a cura della Scuola Campanaria di Tezze di Arzignano. Ore 18.00: Lettura animata e Laboratori per bambini. Ore 21.00: Piastra rossa Ballo Latino a cura di dj Fabrizio. Ore 21.00: Piazza “Rabaltone” by Belfo dj Petermix dj Alberto Colli dj.

Lunedì: Ore 21.00: Closing party con Marco B dj.

Inoltre, durante la manifestazione ci sarà una pesca di beneficienza, stands gastronomici e un’area attrezzata con gonfiabili per bambini per tutta la durata della manifestazione (dal 25 al 28 agosto dalle 19 alle 22). In sala San Giovanni (Chiesa vecchia) ci sarà una Mostra Fotografica “50 anni di Ciclismo Lumache e non solo”. Giovedì ore 19.30 - 20.30, 21.15 e Sabato ore 16.30-17.15 ci saranno visite guidate al Campanile. Sabato e Domenica ci sarà una Mostra Micologica.