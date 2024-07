Sagra paesana di San Nazario

A San Nazario a luglio per due fine settimana di festa in onore del Santo Patrono con musica, stand gastronomico, tombola e spettacolo laser show con effetti speciali.



Venerdì 26 luglio:

Ore 19.00 – Apertura stand gastronomico con Super Spaghettata

Ore 20.30 – Serata in musica con dj Giuseppe Tria



Sabato 27 luglio:

Ore 18.00 – Santa messa prefestiva al cimitero

Ore 19.00 – Apertura stand gastronomico con specialità di carne e pesce

Ore 21.00 – Serata in musica con il gruppo “Libera uscita” tributo a Ligabue



Domenica 28 luglio:

Ore 8.00 – Trippe presso lo stand gastronomico

Ore 10.30 – Santa Messa

Ore 19.00 – Apertura stand gastronomico con specialità di carne e pesce

Ore 20.30 – Serata in musica con il gruppo Santa Fe. A seguire estrazione della tombola e spettacolo laser show con effetti speciali.