Festa del TARTUFO a Lumignano

Strepitosi piatti a base di tartufo vi aspettano da giovedì 7 a lunedì 11 ottobre 2021 a Lumignano, frazione del comune di Longare, in provincia di Vicenza famoso per la Sagra dei Bisi. La 5^ edizione della Sagra del Tartufo prevede un ricco stand gastronomico. con specialità culinarie a base di "Tartufi Neri dei Colli Berici".

MENU'. Tagliolini al tartufo - Risotto al tartufo - Pasticcio al ragù - Cosciotto di maiale al tartufo Tosella al tartufo - Porchetta - Sopressa - Formaggio

Lo stand gastronomico propone: risotto e tagliolini al TARTUFO, pasticcio al ragù, cosciotto di maiale con o senza TARTUFO, Tosella spadellata al TARTUFO o semplice, porchetta, sopressa, formaggio, patate al forno e fritte, fagioli in tocio!

Spritz e aperitivi!

Dolci e biscotti!

Tensostruttura COPERTA e RISCALDATA!

Dopo lo stop del 2020 ritorna a Lumignano la festa del tartufo! Un ricco menù per esaltare il sapore dell'oro nero il TARTUFO.

All'interno dello stand i posti saranno ridotti per garantire il distanziamento e il SERVIZIO avverrà da parte dei volontari direttamente AI TAVOLI. Adotteremo tutte le misure affinché la manifestazione si possa svolgere in sicurezza.

È stata predisposta una cassa riservata per il servizio da ASPORTO.

Per questa edizione non ci saranno la pesca di beneficenza, gli amici del "Girocar" con i tricicli e gli amici del "Nomadi fans club" con i maroni, le forze organizzative si sono concentrate per uno stand gastronomico efficiente, con una cucina che farà rallegrare le papille gustative di tutti.

Prosegue invece anche per questa festa la collaborazione con la Scuola Materna e Nido Integrato S. Teresa di Lumignano a cui saranno affidati il servizio PARCHEGGIO adiacente allo stand e il servizio DOLCI per allietare e concludere la serata con un po' di dolcezza.

La normativa prescrive OBBLIGO di GREEN PASS per accedere allo stand gastronomico.

Il tartufo nero autunnale dei Colli Berici

Il tuber Aestivum Uncinatum è una varietà del nero dei berici ha una forma ovale o tondeggiante con grosse verruche screpolate, l'interno è di colore grigio-marrone con numerose venature biancastre. Il suo sviluppo si associa spesso con piante di roverella, quercia e cerro, ma anche carpino e nocciolo. Si puó raccogliere da inizio ottobre a fine dicembre ad altezze che vanno dai 600 ai 1500 metri, anch’egli grazie ad una maturazione a temperature più basse e perciò più lenta, concentra gli aromi pur mantenendone la natura, nel vicentino è molto ricercato è viene richiesto anche da altre regioni dove è molto più raro. Molto rinomato è impiegato nella gastronomia vicentina principalmente per la preparazione di primi piatti come risotti, lasagne, zuppe. Molto usato dai ristoratori locali, si trova in commercio nei migliori negozi ortofrutticoli.