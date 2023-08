Sagra di Vigardolo: buona cucina e musica

La Sagra Di Vigardolo si svolge da Venerdì 25 a Domenica 27 Agosto 2023 nel centro della frazione di Monticello Conte Otto.

Musica, musica e ancora musica! Quest’anno una line-up musicale che farà ballare, cantare e divertirsi, tre serate ricche di ritmo e note coinvolgenti, con artisti locali e ospiti speciali.

Sabato pomeriggio sarà dedicato agli amanti delle due ruote! I bikers invaderanno le strade con una colorata sfilata.

Domenica pomeriggio sarà dedicata interamente ai più piccoli, ma anche agli adulti che vogliono tornare bambini per un giorno! Le strade del paese saranno a completa disposizione per i giochi di una volta, quelli che hanno fatto sognare e divertire durante l’infanzia. Inoltre, non mancheranno attività sportive coinvolgenti per tutti coloro che vogliono sfogarsi e mettersi alla prova!

Menu

La Sagra di Vigardolo è una festa che unisce tradizione e modernità, coinvolgendo tutte le generazioni in un’esplosione di allegria e divertimento.