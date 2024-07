Sagra di Santa Margherita a Rovegliana, menu e programma

Indirizzo non disponibile

La Sagra di Santa Margherita si terrà a Rovegliana, in contrada Piazza, frazione di Recoaro, da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio 2024. Il programma include presentazioni, spettacoli musicali, attività per famiglie e degustazioni culinarie con gnocchi, panini, fritti misti e piatti tradizionali. Durante le 4 giornate di festa stand gastronomico aperto la sera, domenica tutto il giorno.

Menù

Giovedì 18 luglio: Degustazione di gnocchi.

Venerdì 19 luglio: Panini onti, patatine, mix di fritti e birra a volontà.

Sabato 20 luglio: Primi piatti, secondi piatti e contorni.

Domenica 21 luglio: Colazione con caffè e brioches, pasta party e piatti freddi, fritole e panini col cosciotto.

Novità 2024: Mix di fritti disponibile venerdì, sabato e domenica

Programma

Giovedì 18 luglio

Ore 17:00 - Presentazione del Messale restaurato e apertura della mostra "A Rovegliana Sorprese Dal Passato"

Ore 19:00 - Giovedì "Gnoccolaro": apertura cucina con degustazione di gnocchi

Ore 19:30 - Musica con Dj Enry

Venerdì 19 luglio

Ore 19:30 - Apertura stand con panini onti, patatine, mix di fritti e birra a volontà

Ore 21:00 - Musica con Marco Festa e Dj Spane

Sabato 20 luglio

Ore 18:30 - Apertura cucina e stand gastronomici con primi, secondi e contorni

Ore 21:00 - Musica con The Bert

Domenica 21 luglio

Dalle ore 8:00 - Colazione con caffè e brioches

Dalle ore 8:00 alle 9:30 - Iscrizioni e partenza camminata "Nemo a Spasso par Rovejana"

Ore 10:00 - Santa Messa

Ore 10:30 - Gara di corsa nei boschi

Ore 12:00 - Pasta Party e piatti freddi

Ore 17:30 - Spettacolo di magia per grandi e piccini

Ore 18:30 - Apertura cucina e stand

Ore 21:00 - Musica con i "Divertida"

Durante tutti e quattro i giorni sarà presente la ricca pesca di beneficenza.

Sabato e domenica: fritole e panin col cosciotto.

Novità 2024: venerdì, sabato e domenica MIX DI FRITTI.

APERTURA STAND GASTRONOMICO

Una ricca offerta gastronomica e le sorprese dal passato.

Giovedì 18 luglio: Apertura alle ore 19:00

Venerdì 19 luglio: Apertura alle ore 19:30

Sabato 20 luglio: Apertura alle ore 18:30

Domenica 21 luglio: Apertura alle ore 8:00 per la colazione, alle ore 12:00 per il Pasta Party e piatti freddi, e alle ore 18:30 per la cena.