Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente, programma 2024

Da venerdì 19 a domenica 29 luglio 2024 si terrà la Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente con musica dal vivo insieme ad orchestre, concerti, spettacoli, aperitivi musicali, lotteria, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.30 Tante le specialità culinarie dalla paella alle costate alla griglia fino ai primi piatti oltre a vini e birre.

Otto giorni di celebrazioni con buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti.

Programma

Venerdì 19 luglio

Serata latino-americana "Alegria" con le scuole di ballo Enjoy e Giro di Danza

Area giovani: Mezzo e Mezzo Nardini con Bosa DJ & Space in consolle

Sabato 20 luglio

Serata tributo ai Pink Floyd con il gruppo Wit Matrix

Specialità: Paella

Area giovani: Andrea Martini & Leovoice

Domenica 21 luglio

Serata liscio con l'orchestra Renzo Biondi

Area giovani:

Ore 19:00: Aperitivo Casonese

Ore 21:00: Euro Hits 2000 con Dirty DJ & Space in consolle

Giovedì 25 luglio

Serata tributo a Vasco Rossi con il gruppo Diapason Band

Specialità: Bistecca di puledro

Venerdì 26 luglio

Festa di Sant'Anna

Serata liscio con l'orchestra Marco e i Niagara

Area giovani: serata Italianissima con Dirty DJ & Space in consolle

Sabato 27 luglio

Ore 20:45: Esibizione della scuola di ballo Sweet Devils School

Serata tributo ai Queen con il gruppo Vipers

Area giovani: TBM con Rewind

Domenica 28 luglio

Serata liscio con l'orchestra Sorriso

Area giovani:

Ore 19:00: Aperitivo by Acqua di Cedro

Ore 21:00: HiFi on Tour con Jodeejay & Contessotto in consolle

Lunedì 29 luglio

Ultima serata:

Ore 20:00: Cuccagna classe 2005

Ore 20:00: Esibizione della scuola di ballo Flash Dance

Ore 23:00: Estrazione della lotteria

Area giovani: Apokalipse Casoni con Space, Dirty & Christian Paja in consolle