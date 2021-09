 Sagra di San Zeno: specialità porchetta

Torna 'San Zeno in Fiore'... un grande momento di festa per la comunità arzignanese. La Sagra di San Zeno è uno degli ultimi grandi appuntamenti dell'estate di Arzignano, quest'anno sotto il segno della rinascita, dopo un anno e mezzo difficile e dopo che il campanile è stato riportato al suo antico splendore.

La festa durerà per tre weekend ed è ricca di appuntamenti, dalla musica al cibo, con molti appuntamenti per appassionati motori, tradizioni e molto altro.

La festa inizierà il 24 settembre e finirà il 10 ottobre con il ricco stand gastronomico sempre attivo.

Venerdì 24 Settembre 2021

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

polenta, salsicce con contorni vari, pizze, panini onti, pasta con ragù di carne-amatriciana-pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, polenta e baccalà, patatine fritte, frittelle

ore 21.00: Belfo Dj



Sabato 25 Settembre 2021

ore 18.00: Aperitivo e musica con Dj Colli + Tadix

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

SERATA DELLA PORCHETTA

Porchetta + patatine e polenta,risotto tastasale

Polenta, salsicce con contorni vari, pizze, panini onti, pasta con ragù di carne - amatriciana

pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, polenta e baccalà, patatine fritte, frittelle

ore 21.00: Serata con le canzoni dei NOMADI

con i TUTTO VERO!



Domenica 26 Settembre 2021

ore 8.00: PASSEGGIATA TRA LE CONTRADE

18°EDIZIONE percorso circa 10 km

ore 12.30: MACCHERONI con ragù bianco

Roastbeef con patate al forno polenta

salsicce contorni vari

Punto di ristoro Strada x Brenton

La manifestazione si

svolgerà con

qualsiasi condizione

metereologica



26 Settembre 2021

ore 16.30: Dimostrazione di karate con

ASD SHOTOKAN KARATE CHIAMPO

ore 18.30: polenta, salsicce con contorni vari, pizze,

panini onti, pasta con ragù di carne - amatriciana

pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, polenta

e baccalà, patatine fritte, frittelle, risotto tastasale

ore 18.30: Aperitivo con DJ Manù

ore 21.00: Ballo liscio con SILVIA

SHOTOKAN KARATE CHI

Quest’anno il ricavato della Sagra Patronale è finalizzato quale contributo alla Parrocchia di San Zeno per la nuova cucina.

Per il menu d’asporto si consiglia

la prenotazione ai numeri: Lino 333 3907371

Ernesta 334 8227105 - Matteo 333 9658295