Sagra di San Matteo a Cavazzale, buon cibo e tanto divertimento

Arriva la Sagra di San Matteo a Cavazzale di Monticello Conte Otto dal 22 al 27 settembre 2023. Una settimana di eventi, musica, birrette e buon cibo. Stand aperto dalle 19 in Piazza Trieste a Cavazzale.

Intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie: primi piatti con bigoli o gnocchi al ragù, al pomodoro e all'arna; secondi con grigliate di carne, costicine e salsicce; contorni di fagioli e patate; dolci artigianali. Non mancheranno vini locali, birre alla spina, bibite, acqua e caffè. Ingresso libero.

Programma

Da oltre 100 anni...settembre è SAGRA DI CAVAZZALE. 22-27 settembre: eventi, musica, spritz e buon cibo. Stand aperto dalle 19

In Piazza Trieste a Cavazzale

Venerdì 22

Totempreview

Una serata imperdibile con i format più ballerini di Vicenza

Omega – Bazar – Yep! - Homie con dj Bifo, Andrea P e Nicolò M

———-

Sabato 23

PalladiumRemember

Musica a palla con i dischetti del sabato sera by dj Alberto Martin

———-

Domenica 24

It's '90 time

Il miglior evento anni 90 d'Italia! Ti guardi indietro, abbracci i ricordi più belli e ti lasci alle spalle la nostalgia

———-

Lunedì 25

Los Massadores

Il grande rock ironico e demenziale raggiunge le porte di Monticello Conte Otto

———-

Martedì 26

Jackson one - live for music

Un tributo al "king of pop" Michael Jackson! Riuscirai a fare il moonwalk?

———-

Mercoledì 27

Fusti d'artificio

Local Party con dj Ceffo & Andrew & Marza

Estrazione lotteria a premi!

Inoltre:

Pesca di beneficenza tutte le sere / teatro Roi

Dom 24 gara promozionale di corsa orientamento dalle 9.30

Dom 24 corsa ciclistica giovanissimi della Federazione Italiana Ciclismo categorie G0 - G6 dalle ore 14.00

Mostra micologica dal 7 al 9 ottobre

Anche MCO Podcast sarà presente all'evento

INGRESSO LIBERO

Cavazzale di Monticello Conte Otto, Piazza Trieste.