Sagra di San Marco ad Agugliaro il 25 aprile

Martedì 25 aprile 2024 ad Agugliaro appuntamento con la secolare SAGRA DI SAN MARCO. Santa Messa, visite guidate all’Oratorio di San Marco, parco sotto il Padiglione in Piazza Umberto I°: cucina aperta tutto il giorno fino a sera. Giochi di una volta, da tavolo, musica e ballo.

Stand gastronomico sempre aperto con la specialità di primavera "la salsiccia ai ferri con polenta" e il salame ai ferri, ma anche altre specialità alla griglia come la tagliata, e sempre baccalà alla vicentina, trippe e primi piatti, il tutto anche da asporto.

Il programma

Ore 10.00: SS. Messa celebrata in località S.Marco. A seguire: Visita guidata gratuita dell'Oratorio di S.Marco.

Ore 12.00: Pranzo servito al Padiglione situato in piazza via Umberto I n. 28, Agugliaro.

Menù: varietà di primi piatti a scelta, salame ai ferri, tagliata, carne alla griglia, baccalà alla vicentina, trippe, contorni vari, dolci, caffè e altre delizie.

Prenotazione consigliata per la riservazione dei tavoli. Per informazioni contattare il numero WhatsApp 389 0307999.

Dalle 14.30: Nel padiglione si terranno giochi da tavolo e giochi di carte come briscola, scopa, foracio, bestia, burraco, e scala 40, per un pomeriggio di socializzazione e divertimento.

Sera: Si inizia a ballare sotto il portico, celebrando all'aperto per la prima volta nel 2024, continuando fino a tardi.