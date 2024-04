Sagra di San Marco a Cassola con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Festa del Patrono San Marco Evangelista a Cassola. La Sagra di San Marco ritorna a Cassola con un calendario ricco di eventi e un'offerta gastronomica che tenta i palati più esigenti. La festa si svolgerà dal 24 al 28 aprile 2024 presso il Centro Parrocchiale.

Menu: Ogni sera, a partire dalle 19:00, lo stand gastronomico delizierà gli ospiti con una varietà di piatti tradizionali e gustosi:

Vari piatti che includono salsiccia, braciola di maiale, costine di maiale, wurstel, e bistecca di puledro, tutti serviti con polenta e un contorno a scelta. Lumache alla bourguignonne.

Piatto con frittura di pesce, polenta e contorno a scelta, fritta al momento

Piatto con pane, prosciutto crudo e formaggio, Polenta e sopressa, Fagioli in salsa, Patate fritte.

Pizza disponibile tutte le sere

Programma

Mercoledì 24 Aprile: Alle 21:00, musica Latino-Americana con il gruppo Fiestamania. La giornata inizia con la Santa Messa alle 10:30 seguita da un concerto del Complesso bandistico San Marco e la benedizione delle Vespe alle 11:30. Il pranzo di San Marco alle 12:30 è disponibile solo su prenotazione, seguito dall'albero della cuccagna alle 15:00, una corsa di bici senza copertoni alle 16:00, e una serata musicale omaggio a Lucio Battisti con Sasha Torrisi alle 21:00.

Giovedì 25 Aprile: stand gastronomico aperto dalle ore 19

Venerdì 26 Aprile: Serata musicale con il gruppo FOLK 2000 e una performance del gruppo THE BAX alle 21:00.

Sabato 27 Aprile: Un menù speciale serale con stinco e patate o fagioli alle 20:00, disponibile su prenotazione, seguito da una serata con il gruppo "IL DIAVOLO e L'ACQUA SANTA" alle 21:00.

Domenica 28 Aprile: La giornata inizia con la "Camminata Paesana" organizzata dalla PROLOGO, un evento che include un percorso di 6 - 12 km con pasta al ragù per i partecipanti alle 12:30. Le attività proseguono con un pomeriggio di intrattenimento per bambini, una serata musicale con "I Cani Sciolti" alle 21:00, e l'estrazione della lotteria alle 22:30.

Durante la festa, sarà anche possibile visitare una mostra di pittura e scultura intitolata "Artisti" del Triveneto, allestita nel Centro Parrocchiale dal 24 al 28 aprile.