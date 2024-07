Sagra di San Marcello a Montorso

Sagra di San Marcello 2024. Dal 17 al 22 luglio 2024 a Ponte Cocco, Montorso Vic.no, con ricco stand gastronomico, musica dal vivo, drink e cibi del territorio. Ricco stand gastronomico con prodotti tipici del territorio, aperto dalle ore 19:00.

Programma

Mercoledì 17 luglio

Si inizia con una serata fuori dal comune. Inaugura la sagra un evento particolare, un talk concerto con Manuela Padoan Trio, una cantautrice e psicologa di Vicenza. La serata si terrà alle ore 21:00 in Piazza don G. De Munari.

Giovedì 18 luglio

Alle 21:15 DJ Luka & Nike con musica country e alle 21:00 live music "Papercut" (Linkin Park Tribute Band).

Venerdì 19 luglio

Alle 21:30 The Koolest Guys in Town con solo vinili disco funk e alle 21:30 DJ Set con Vega.

Sabato 20 luglio

Alle 20:30 spettacolo circense "I 4 Elementi", alle 21:30 baby dance con Le Stelle Filanti e alle 21:30 Freak! Party con DJ.

Domenica 21 luglio

Alle 10:00 messa, alle 09:00 7° raduno Altavespa, alle 21:30 baby dance Le Stelle Filanti, e alle 21:30 Gaggia & Visonà con serata disco.

Dalle 22:00, intrattenimento live con ????????? ????? ????, il format adatto per chi vuole fare festa con le migliori hit della musica italiana. Divertimento assicurato! eXplosiva è una party band che propone uno show travolgente con le migliori hit della musica italiana. Un perfetto mix, in chiave Disco/Rock/Pop, dei principali artisti del panorama italiano: 883, Pinguini Tattici Nucleari, Zucchero, Battisti, Ligabue, Mahmood, Vasco, Articolo 31, The Kolors e tanti altri. Lo spettatore sarà coinvolto a 360 gradi con un ritmo pulsante ed un live show elettrizzante completo di effetti spara coriandoli, fontane fredde, macchine del fumo e lancio di gadget per una grande festa!

Lunedì 22 luglio

Alle 20:30 baby dance Le Stelle Filanti, alle 21:30 Pop Corn Live e DJ Set con Roberto Stoppa & More, alle 23:00 spettacolo pirotecnico, e alle 21:00 Prince Anizoba dall'Area G con DJ Set.