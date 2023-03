Sagra di San Giuseppe a Conche di Arzignano, stand gastronomici e polenta fritta

Indirizzo non disponibile

95° SAGRA DI SAN GIUSEPPE - Via Conche, Arzignano

Sabato 25 marzo

ore 15,00 - Mini marcia tra le Contrà: Fontane, capitelli e paesaggi

Partenza e arrivo alla Chiesetta di san Guseppe e ristoro finale



Domenica 26 marzo

ore 9,30 - SS Messa: coro giovani della Parrocchia di Ognissanti

ore 14,30 - Dj Luka: baby dance e giochi di strada fino alle 17.30

ore 14.30 - tenda indiana a 500 metri dalla Piazzetta: "Indiani d'America alle Conche"

ore 17,30 - Ciapa la Cuccagna a squadre: pertecipaizone libera

ore 18,30 - Aperitivo con Dj set by Crash the party



Durante tutta la manifestazione funzionerà lo storico stand gastronomico:

frittelle, panini, patatine, bibite e una novità, la polenta fritta in cono!