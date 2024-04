Sagra di San Giuseppe a Conche di Arzignano, specialità polenta consa

Indirizzo non disponibile

La Sagra di San Giuseppe a Conche di Arzignano è un evento ricco di tradizioni e divertimento per tutte le età. Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, intrattenimento e buona cucina, lo storico stand gastronomico, è pronto a deliziare i palati con le sue frittelle, panini, patatine e bibite. Quest'anno si aggiunge una novità: la POLENTA CONSA.

Programma 2024

La festa si apre il sabato 6 Aprile, con una mini marcia panoramica che tocca le bellezze locali come Fontane, Capitelli e Paesaggi, con partenza e arrivo alla Chiesetta di San Giuseppe, dove i partecipanti potranno godere di un ristoro finale.

Il cuore della sagra batte forte la Domenica 7 Aprile: la giornata inizia alle 09.30 con la celebrazione della SS Messa, accompagnata dalle melodie del Coro Parrocchiale. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, l'atmosfera si anima con Dj Luka che accompagnerà la Baby Dance e i Giochi di Strada, intrattenendo bambini e adulti fino alle 17.30. Parallelamente, la piazzetta si trasformerà in un angolo di cultura con la Tenda Indiana, offrendo un'esperienza immersiva "INDIANI D'AMERICA ALLE CONCHE" con tamburi e suoni per tutti.

Il momento clou arriva alle 17.30 con il tradizionale gioco "CIAPA LA CUCCAGNA", una competizione a squadre che promette divertimento e partecipazione libera. La serata si conclude in bellezza dalle 18.30 in poi, con un aperitivo accompagnato dal Dj set di AVANTI TUTTA, per festeggiare fino alle 23.00.